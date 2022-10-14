В Украине запустили приложение "єПВО" для помощи противовоздушной обороне

В Украине создали приложение для мобильных телефонов, которое поможет подразделениям ПВО дополнить радиолокационную информацию о воздушной цели для дальнейшего ее уничтожения.

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Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Теперь каждый украинец может присоединиться к противоракетной и противовоздушной обороне нашего неба.

Для этого необходимо установить приложение "єППО" на свой смартфон, за несколько секунд пройти авторизацию с помощью "Дії", нажать "Тест", чтобы убедиться, что все работает, и быть готовыми известить зенитчиков об увиденной угрозе.

Как работает приложение:

Вы увидели воздушную цель, например, крылатую ракету или дрон-камикадзе, нужно открыть "єППО" на смартфоне, выбрать тип воздушной цели, направить смартфон в направлении движения цели и нажать большую красную кнопку.

Специалисты ПВО увидят отметку на карте, она дополнит радиолокационную информацию и летучая смерть будет сбита.

В настоящее время приложение єПВО доступно для платформы Android. Также разработчики занимаются созданием версии для iOS. Ее появление ожидается через несколько недель.

Напомним, Великобритания передаст Украине в ближайшие недели ракеты для противовоздушной обороны AIM-120 AMRAAM для их использования с системами противовоздушной обороны NASAMS, обещанными Украине США.

Также Испания предоставит для нужд противовоздушной обороны Украины четыре зенитных ракетных комплекса средней дальности MIM-23 HAWK.