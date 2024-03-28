В Украине уменьшилось количество абонентов фиксированной связи - НКЭК

В 2023 году в Украине наблюдается снижение количества абонентов фиксированной связи на 18% и их количество составляет 1,4 млн. человек. В то же время среднемесячный доход от голосовых услуг фиксированной связи на одного абонента вырос на 15,7% и составил 193,5 грн/мес.

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Такие данные представлены в отчете Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи (НКЭК).

Общие доходы от предоставления услуг фиксированной связи в Украине снизились на 5,7% до 3,3 млрд грн по сравнению с 2022 годом. В структуре доходов от предоставления услуг фиксированной связи наибольшую долю – 45,7% составляют доходы от предоставления услуг местной телефонной связи.

Скриншот из отчета

Также сохраняется тенденция снижения спроса населения на услуги фиксированной связи: по состоянию на 31 декабря 2023 количество линий фиксированной связи составило 1,4 млн ед., что на 17,6% меньше, чем на аналогичную дату 2022 года.

Доходы от услуг для операторов сетей, а также междугородней и международной связи также снизились на 7, 0,5 и 2,7 процентных пункта соответственно. Такое понижение влияет на объемы трафика голосовых услуг.

Отмечено, что спрос на услуги фиксированной связи продолжает уменьшаться из-за разрушения и повреждения инфраструктуры в результате военных действий, что приводит к длительному отсутствию связи. Это влечет за собой уменьшение количества пользователей голосовых услуг фиксированной связи.

Не считая того, в стране наблюдается увеличение спроса на сервисы SIP-телефонии, что свидетельствует о развитии других форм связи. Исходя из этого НКЭК рекомендует операторам фиксированной связи сосредоточиться на модернизации сетей и расширении перечня услуг для повышения конкурентоспособности на рынке.

Добавим, НКЭК недавно упростили процедуру смены мобильного оператора с сохранением номера. Новая услуга переноса мобильного номера с полной его сохранностью при переходе к другому мобильному оператору называется Mobile Number Portability. Она дает абоненту право на свободный выбор поставщика электронных коммуникационных услуг по критериям цена/качество/территория покрытия.

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