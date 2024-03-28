В Україні зменшилася кількість абонентів фіксованого зв'язку - НКЕК

У 2023 році в Україні спостерігається зниження кількості абонентів фіксованого зв'язку на 18% і їхня кількість становить 1,4 млн осіб. В той же час, середньомісячний дохід від голосових послуг фіксованого зв'язку на одного абонента зріс на 15,7% і склав 193,5 грн/міс.

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Такі дані наведено у звіті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК).

Загальні доходи від надання послуг фіксованого зв'язку в Україні зменшилися на 5,7% до 3,3 млрд грн у порівнянні з 2022 роком. В структурі доходів від надання послуг фіксованого зв’язку найбільшу частку – 45,7% складають доходи від надання послуг місцевого телефонного зв’язку.

Скріншот із звіту

Також зберігається тенденція зниження попиту населення на послуги фіксованого зв'язку: станом на 31 грудня 2023 року кількість ліній фіксованого зв'язку становила 1,4 млн од., що на 17,6% менше, ніж на аналогічну дату 2022 року.

Доходи від послуг для операторів мереж, а також міжміського та міжнародного зв'язку також знизилися на 7, 0,5 і 2,7 відсоткових пунктів відповідно. Таке зниження впливає на обсяги трафіку голосових послуг.

Зазначено, що попит на послуги фіксованого зв'язку продовжує зменшуватися через руйнування та пошкодження інфраструктури внаслідок воєнних дій, що призводить до тривалої відсутності зв'язку. Це спричиняє продовження зменшення кількості користувачів голосових послуг фіксованого зв'язку.

З іншого боку, у країні спостерігається збільшення попиту на послуги SIP-телефонії, що свідчить про розвиток альтернативних форм зв'язку. Виходячи з цього, НКЕК рекомендує операторам фіксованого зв'язку зосередитися на модернізації мереж та розширенні переліку послуг для підвищення конкурентоспроможності на ринку.

Додамо, НКЕК нещодавно спростили процедуру зміни мобільного оператора зі збереженням номера. Нова послуга перенесення мобільного номера з повним його збереженням при переході до іншого мобільного оператора називається Mobile Number Portability. Вона дає абоненту право на вільний вибір постачальника електронних комунікаційних послуг за критеріями ціна/якість/територія покриття.

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