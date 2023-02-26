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- IT и Телеком
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В YouTube Music появятся подкасты
На видеохостинге YouTube уже давно начали появляться видео в формате подкастов, теперь такой вид контента появится и в YouTube Music. Об этом сообщил глава отдела подкастов в YouTube Кай Чак на саммите Hot Pod Summit, передает Engadget.
"Вскоре мы начнем добавлять как аудио-, так и видеоподкасты в YouTube Music для пользователей в США, что сделает подкасты более видимыми и доступными. Это поможет сделать подкасты, которые пользователи уже любят на YouTube, доступными всегда, когда им более удобно слушать", - сказал представитель YouTube, уточнив, что в дальнейшем функция появится в других регионах.
Инструменты для создания подкастов появятся в YouTube Studio. Со временем в 2023 году создатели контента смогут добавлять аудиоподкасты на YouTube через RSS-каналы.
По предварительной информации, фоновое прослушивание подкастов будет доступно бесплатно. Без подписки на YouTube Music будет присутствовать реклама. Также пользователи могут переключаться между видео и аудиоверсиями эпизодов подкастов.Подписывайтесь на наш Telegram канал
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Источник фото: ua.depositphotos.com