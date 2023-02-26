В YouTube Music з’являться подкасти

На відеохостингу YouTube вже давно почали з'являтися відео в форматі подкастів, тепер такий вид контенту з'явиться і в YouTube Music. Про це повідомив голова відділу подкастів у YouTube Кай Чак на саміті Hot Pod Summit, передає Engadget.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

"Незабаром ми почнемо додавати як аудіо-, так і відео-подкасти в YouTube Music для користувачів у США, що зробить подкасти більш видимими та доступними. Це допоможе зробити подкасти, які користувачі вже люблять на YouTube, доступними завжди, коли їм зручніше слухати", — сказав представник YouTube, уточнивши, що надалі функція з'явиться в інших регіонах.

Інструменти для створення подкастів з’являться в YouTube Studio. Згодом в 2023 році творці контенту зможуть додавати аудіоподкасти на YouTube через RSS-канали.

За попередньою інформацією, фонове прослуховування подкастів буде доступним безкоштовно. Без підписки на YouTube Music, буде присутня реклама. Також користувачі зможуть перемикатися між відео та аудіоверсіями епізодів подкастів.

Раніше стало відомо, що YouTube додав можливість автоматично запускати україномовні субтитри, які також можна змінювати на оригінальну мову і перемикати назад на українську.

Джерело фото: ua.depositphotos.com