"Википедия" впервые за 10 лет обновила свой интерфейс

Онлайн-энциклопедия "Википедия" впервые за последние 10 лет провела масштабный редизайн. Разработчики рассчитывают, что новый дизайн будет более привлекателен и принимается при использовании сайт.

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Об этом сообщила пресс-служба фонда Wikimedia, которому принадлежит "Википедия".

Обновление поначалу распространилось на англоязычную "Википедию" , сейчас уже работает на 94% из 318 активных языковых версий Wikipedia для всех пользователей компьютеров.

Самое заметное изменение связано с блоком содержания, который теперь закреплен слева от статьи. Содержание теперь показывает, в какой главе находится читатель.

Зарегистрированные пользователи теперь увидят закрепленную шапку страницы, упрощающую изменение языка и добавление статьи в избранное.

"Более 30 разных групп волонтеров со всего мира, от Индии и Индонезии до Ганы и Аргентины, участвовали в концептуализации, разработке продукта, тестировании и развертывании. Улучшения были сформированы на основе глобальных исследований и отзывов пользователей", - добавили в фонде.

Напомним, недавно "Википедия" определила статьи, которые чаще всего читали на украинском языке в 2021 году. Список возглавила статья "Украина", которая в этом году впервые получила более миллиона просмотров в год. В самые популярные статьи также вошли статьи об английском и украинском языках, Соединенных Штатах Америки и королеве Великобритании Елизавете II.

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