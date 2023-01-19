"Вікіпедія" вперше за 10 років оновила свій інтерфейс

Онлайн-енциклопедія "Вікіпедія" вперше за останні 10 років провела масштабний редизайн. Розробники розраховують, що новий дизайн буде більш привабливий та прийманий при використанні сайт.

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Про це повідомила пресслужба фонду Wikimedia, якому належить "Вікіпедія".

Оновлення спочатку поширилося на англомовну "Вікіпедію", зараз вже працює на 94% із 318 активних мовних версій Wikipedia для всіх користувачів комп’ютерів.

Найпомітніша зміна пов'язана з блоком змісту, який тепер закріплений ліворуч від статті. Зміст тепер показує, в якому розділі знаходиться читач.

Зареєстровані користувачі тепер побачать закріплену шапку сторінки, яка спрощує зміну мови та додавання статті до обраного.

"Понад 30 різних груп волонтерів з усього світу, від Індії та Індонезії до Гани та Аргентини, брали участь у концептуалізації, розробці продукту, тестуванні та розгортанні. Покращення були сформовані на основі глобальних досліджень та відгуків користувачів", — додали у фонді.

Нагадаємо, нещодавно "Вікіпедія" визначила статті, які найчастіше читали українською мовою у 2021 році. Список очолила стаття "Україна", яка цього року вперше отримала понад мільйон переглядів на рік. До найпопулярніших статей також увійшли статті про англійську та українську мови, Сполучені Штати Америки та королеву Великобританії Єлизавету II.

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