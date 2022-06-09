Vodafone запустил сервис поиска топлива поблизости

Мобильный оператор Vodafone Украина запустил в тестовом режиме бесплатный сервис поиска горючего рядом с домом.

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Об этом сообщила пресс-служба компании.

Чтобы узнать, где неподалеку можно заправиться, нужно отправить SMS на короткий номер 225. В зависимости от вида топлива, которое нужно найти, в тексте нужно указать цифру:

1 –газ;

2 –бензин;

3 –дизельное горючее.

Vodafone найдет ближайшую к клиенту заправку с нужным видом горючего и сообщит о наличии.

Пользователю сервиса поступит SMS "Выбранный Вами вид горючего найдено" и адрес АЗС.

Если бак уже полон и информирование больше не нужно, его можно отключить, отправив SMS со словом "СТОП" на номер 225. Пока СТОП не будет отправлено, сервис будет информировать о наличии горючего, но не более 3 раз в сутки.

За один раз можно заказать только один вид горючего, если SMS было несколько, Vodafone отправит информацию в ответ на последний запрос.

Услуга использует данные по внешнему API от web-разработчика из Кропивницкого Романа Багатого, создавшего Telegram-бот PetrolAlertUA , сервис о наличии горючего на АЗС.

Услуга "Где горючее" пригодится тем, кто не пользуется Telegram, а также автоматизирует процесс поиска топлива.

Пользователям сервиса не нужно писать свой адрес, местонахождение определяется автоматически, после согласия на получение такой информации при регистрации в сервисе.

Напомним, директор консалтинговой группы "А95" Сергей Куюн считает, что еще рано говорить, что Украина вышла на запланированные объемы поставок бензина. По его прогнозу дефицит на рынке топлива будет сохраняться до конца июля.