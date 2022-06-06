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- IT и Телеком
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Выписку о месте жительства теперь можно получить на портале "Дія"
Так, только за 1 минуту выписку о месте жительства можно получить на портале "Дія".
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Об этом вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в Telegram .
"Цифровизировали одно из самых популярных справок среди украинцев - выписка о месте жительства. Его уже можно получить на портале "Дія" всего за 1 мин", - говорится в сообщении.
Чтобы получить подъемник, необходимо авторизироваться на портале "Дія", выбрать услугу "Извлечение из регистра территориального общества" и нажать "Получить выписку".Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, что в "Дії" провели опрос среди украинцев по теме, кто и как может владеть оружием в стране. Он стал самым масштабным по сравнению с предыдущими двумя, которые проводили в "Дії" раньше.