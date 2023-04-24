Южная Корея вернула Японию в "белый список" торговли: что это значит

Южная Корея официально восстановила Японию в списке стран, которым она предоставляет преференциальный режим в торговле, спустя три года после того, как страны снизили торговый статус друг друга на фоне дипломатического конфликта, вызванного "историческими обидами".

Об этом сообщило южнокорейское информационное агентство Yonhap News Agency со ссылкой на Министерство промышленности Южной Кореи.

Этот шаг увеличил количество стран, которым предоставлен преференциальный режим в торговле, до 29, включая США, Францию и Великобританию и т.д.

Теперь Южнокорейские официальные лица ожидают, что Токио в ответ восстановит статус Сеула как надежного торгового партнера, но отмечают, что понимают, что этот шаг займет больше времени из-за процедуры пересмотра экспортных правил Японии.

Напомним, в сентябре 2019 года Южная Корея исключила Японию из своего "белого списка" стран, получающих скорые разрешения на торговлю, в ответ на аналогичный шаг Токио. Япония тогда также усилила экспортный контроль ключевых химических веществ, используемых южнокорейскими компаниями для производства полупроводников и дисплеев. Такое решение заставило Южную Корею подать жалобу во Всемирную торговую организацию.

Сеул обвинил Токио в торговле оружием для мести против судебных решений Южной Кореи, которые обязали японские компании предложить репарации южнокорейцам, принуждаемым к рабскому труду до конца Второй мировой войны, когда Япония оккупировала Корейский полуостров. В то же время Япония настаивала, что все вопросы компенсации были урегулированы договором 1965 года, который нормализовал отношения.

В марте 2023 года правительство президента Южной Кореи Юн Сук Йоля, который возглавил страну в мае 2022 года, объявило о планах выплатить компенсации пострадавшим граждан во время Второй мировой без взносов Японии. После этого лидеры стран начали переговоры о возобновлении дружеских отношений.

Источник фото: ua.depositphotos.com