Південна Корея повернула Японію до "білого списку" торгівлі: що це означає

Південна Корея офіційно поновила Японію у списку країн, яким вона надає преференційний режим у торгівлі, через три роки після того, як країни знизили торговий статус один одного на тлі дипломатичного конфлікту, викликаного "історичними образами".

Про це повідомило південнокорейське інформаційне агентство Yonhap News Agency з посиланням на Міністерство промисловості Південної Кореї.

Цей крок збільшив кількість країн, яким надано преференційний режим у торгівлі, до 29, включаючи США, Францію, Великобританію тощо.

Тепер південнокорейські офіційні особи очікують, що Токіо у відповідь також відновить статус Сеула як надійного торговельного партнера, але зазначають, що розуміють, що цей крок займе більше часу на основі процедур перегляду експортних правил Японії.

Нагадаємо, у вересні 2019 року Південна Корея виключила Японію зі свого "білого списку" країн, які отримують швидкі дозволи на торгівлю, у відповідь на аналогічний крок Токіо. Японія тоді також посилила експортний контроль ключових хімічних речовин, які південнокорейські компанії використовують для виробництва напівпровідників і дисплеїв. Таке рішення змусило Південну Корею подати скаргу до Світової організації торгівлі.

Сеул у позові звинуватив Токіо у торгівлі зброєю для помсти проти судових рішень Південної Кореї, які зобов’язали японські компанії запропонувати репарації південнокорейцям, яких змушували до рабської праці до кінця Другої світової війни, коли Японія окупувала Корейський півострів. Водночас Японія наполягала, що всі питання компенсації були врегульовані договором 1965 року, який нормалізував відносини.

У березні 2023 року уряд президента Південної Кореї Юн Сук Йоля, який очолив країну в травні 2022 року, оголосив про плани виплатити компенсації постраждалим громадян під час Другої світової без внесків Японії. Після цього лідери країн почали переговори про відновлення дружніх відносин.

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