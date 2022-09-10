Авиарегулятор запретил Air Moldova возобновлять рейсы в Москву

Управление гражданской авиации республики Молдова запретило авиакомпании Air Moldova возобновлять рейсы в Москву. Об этом пишет молдавское издание NewsMaker.

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Издание ссылается на министра инфраструктуры Молдовы Андрея Спину, который сообщил, что регулятор запретил возобновление рейсов в Москву, ссылаясь на решение Европейского агентства авиационной безопасности.

Регулятор 10 сентября издал оперативную директиву, запрещенную всем молдавским авиакомпаниям совершать полеты над Россией.

Напомним, ранее Молдавская авиакомпания Air Moldova заявила, что после закрытия воздушного пространства в феврале 2022 года, она решила возобновить рейсы в Москву с 1 октября.

Авиаперевозчик утверждает, что якобы компания приняла такое решение по многочисленным просьбам пассажиров, "желающих вернуться домой или воссоединиться с семьями". Некоторые пассажиры потребовали использовать билеты, приобретенные в период пандемии и после закрытия воздушного пространства в феврале.

Отметим, что Кишенев официально поддерживает Украину в российско-украинской войне. В частности, в Молдове заявили, что страна поддержит санкции против России, которые ЕС намерен продлить. Кроме того, президент Молдовы Майя Санду подписала закон о запрете новостных программ из России, который вступит в силу на следующей неделе после публикации.