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Air Moldova вирішила відновити польоти до Москви
Молдавська авіакомпанія Air Moldova, після закриття повітряного простору в лютому 2022 року, відновить авіаперельоти до Москви починаючи з 1 жовтня. Про це повідомила пресслужба компанії.
Авіаперевізник стверджує, що нібито компанія прийняла таке рішення через багаточисленні прохання пасажирів, "бажаючих повернутися додому або возз'єднатися з сім'ями". Деякі пасажири вимагали використати квитки, придбані в період пандемії та після закриття повітряного простору у лютому.
В Air Moldova вважають, що нібито через відсутність авіасполучення з РФ, громадяни Молдови стикалися з рядом труднощів. За версією компанії, йдеться про необхідність повторної купівлі квитків за завищеними цінами, більш тривалий час витрачений в дорозі, тривалий політ з пересадкою.
"Відновлення авіасполучення з Російською Федерацією – це відповідь на вимоги наших співвітчизників. Безпека та комфорт польотів є пріоритетом компанії, у зв'язку з цим Air Moldova продовжуватиме прагнути та реагувати на потреби та запити наших пасажирів", - підсумували в компанії.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Чи планує Air Moldova в майбуньому знову припиняти авіасполучення з РФ, не уточнюється.
Зазначимо, що офіційно Кишенів підтримує Україну в російсько-українській війни. Зокрема, в Молдові заявили, що країна підтримає санкції проти Росії, які ЄС має намір продовжити. Крім того, президент Молдови Майя Санду підписала закон про заборону програм новин з Росії, який набуде чинності наступного тижня після публікації.