Air Moldova решила возобновить полеты в Москву

Молдавская авиакомпания Air Moldova после закрытия воздушного пространства в феврале 2022 года возобновит авиаперелеты в Москву начиная с 1 октября. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Авиаперевозчик утверждает, что якобы компания приняла такое решение по многочисленным просьбам пассажиров, "желающих вернуться домой или воссоединиться с семьями". Некоторые пассажиры потребовали использовать билеты, приобретенные в период пандемии и после закрытия воздушного пространства в феврале.

В Air Moldova считают, что якобы из-за отсутствия авиасообщения с РФ граждане Молдовы сталкивались с рядом трудностей. По версии компании, речь идет о необходимости повторной покупки билетов по завышенным ценам, более длительном времени потраченном в пути, длительном полете с пересадкой.

"Восстановление авиасообщения с Российской Федерацией – это ответ на требования наших соотечественников. Безопасность и комфорт полетов являются приоритетом компании, в связи с этим Air Moldova будет продолжать стремиться и реагировать на потребности и запросы наших пассажиров", - подытожили в компании.

Планирует ли Air Moldova в будущем снова прекращать авиасообщение с РФ, не уточняется.

Отметим, что Кишенев официально поддерживает Украину в российско-украинской войне. В частности, в Молдове заявили, что страна поддержит санкции против России, которые ЕС намерен продлить. Кроме того, президент Молдовы Майя Санду подписала закон о запрете новостных программ из России, который вступит в силу на следующей неделе после публикации.