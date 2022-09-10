Авіарегулятор заборонив Air Moldova відновлювати рейси до Москви

Управління цивільної авіації республіки Молдова заборонило авіакомпанії Air Moldova відновлювати рейси до Москви. Про це пише молдовське видання NewsMaker.

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Видання посилається на міністра інфраструктури Молдови Андрея Спину, котрий повідомив, що регулятор заборонив відновлення рейсів до Москви посилаючись на рішення Європейського агентства авіаційної безпеки.

Регулятор 10 вересня видало оперативну директиву, котрою заборонено всім молдавським авіакомпаніям здійснювати польоти над Росією.

Нагадаємо, раніше Молдавська авіакомпанія Air Moldova заявила, що після закриття повітряного простору в лютому 2022 року, вона вирішила відновити рейси до Москви з 1 жовтня.

Авіаперевізник стверджує, що нібито компанія прийняла таке рішення через багаточисленні прохання пасажирів, "бажаючих повернутися додому або возз'єднатися з сім'ями". Деякі пасажири вимагали використати квитки, придбані в період пандемії та після закриття повітряного простору у лютому.

Зазначимо, що офіційно Кишенів підтримує Україну в російсько-українській війни. Зокрема, в Молдові заявили, що країна підтримає санкції проти Росії, які ЄС має намір продовжити. Крім того, президент Молдови Майя Санду підписала закон про заборону програм новин з Росії, який набуде чинності наступного тижня після публікації.