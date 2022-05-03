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Финская железнодорожная компания VR Group расторгает договоры с РФ
Государственная железная дорога Финляндии VR Group продает активы в России и разрывает контракты с этой страной, сообщает пресс-служба компании.
VR Group полностью прекратит сообщение с РФ не позднее конца 2022 года.
"По нашим оценкам, к концу лета трафик уменьшится примерно до трети от начального уровня", — заявил исполняющий обязанности управляющего директора VR Group Топи Симола.
VR Group также продаст свои филиалы Container Trans Scandinavian (CTS) и Freight One Scandinavian (FOS), проводит переговоры о продаже российской дочерней компании Finnlog.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, со среды, 30 марта, Финляндия вновь производила грузовые перевозки в Россию, которые были приостановлены 27 марта.
С 28 марта 2022 года VR Group также прекратила движение пассажирского поезда Allegro, который курсировал между Хельсинки и Санкт-Петербургом.