Финская железнодорожная компания VR Group расторгает договоры с РФ

Государственная железная дорога Финляндии VR Group продает активы в России и разрывает контракты с этой страной, сообщает пресс-служба компании.

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VR Group полностью прекратит сообщение с РФ не позднее конца 2022 года.

"По нашим оценкам, к концу лета трафик уменьшится примерно до трети от начального уровня", — заявил исполняющий обязанности управляющего директора VR Group Топи Симола.

VR Group также продаст свои филиалы Container Trans Scandinavian (CTS) и Freight One Scandinavian (FOS), проводит переговоры о продаже российской дочерней компании Finnlog.

Напомним, со среды, 30 марта, Финляндия вновь производила грузовые перевозки в Россию, которые были приостановлены 27 марта.

С 28 марта 2022 года VR Group также прекратила движение пассажирского поезда Allegro, который курсировал между Хельсинки и Санкт-Петербургом.