Финляндия с 30 марта возобновляет грузовое железнодорожное сообщение с РФ

Со среды, 30 марта, Финляндия вновь производит грузовые перевозки в Россию, которые были приостановлены 27 марта. Об этом сообщает пресс-служба VR Transpoint.

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Финская государственная железнодорожная компания VR Transpoint приостанавливала грузовые перевозки на восточном направлении 27 марта в связи с британскими санкциями против ОАО "РЖД".

"Однако, согласно полученным разъяснениям от властей Великобритании, эти санкции не распространяются на контракты VR Group. Восточные грузовые перевозки VR Transpoint возобновляются в среду, 30 марта", — говорится в заявлении.

VR Transpoint транспортирует продукцию и сырье на экспорт. Объем железнодорожных перевозок компании в 2021 году составил около 37 млн тонн, при этом примерно третья часть его пришлась на перевозки между Финляндией и Россией.

С 28 марта 2022 года VR Group прекратила также движение пассажирского поезда Allegro, который курсировал между Хельсинки и Санкт-Петербургом.

Напомним, Финляндия передаст Украине военную помощь: 2,5 тысячи штурмовых винтовок, 150 патронов, 1,5 тысячи противотанковых орудий и 70 тысяч продуктовых наборов.