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Фінляндія з 30 березня відновлює вантажне залізничне сполучення з РФ
З середи, 30 березня, Фінляндія знову виробляє вантажні перевезення до Росії, які було припинено 27 березня. Про це повідомляє прес-служба VR Transpoint.
Фінська державна залізнична компанія VR Transpoint призупиняла вантажні перевезення на східному напрямку 27 березня у зв'язку із британськими санкціями проти ВАТ "РЗ".
"Однак, згідно з отриманими роз'ясненнями від влади Великобританії, ці санкції не поширюються на контракти VR Group. Східні вантажні перевезення VR Transpoint відновлюються в середу, 30 березня", — йдеться у заяві.
VR Transpoint транспортує продукцію та сировину на експорт. Обсяг залізничних перевезень компанії в 2021 році склав близько 37 млн тонн, при цьому приблизно третина його припала на перевезення між Фінляндією та Росією.Підписуйтеся на наш YouTube канал
З 28 березня 2022 року VR Group припинила також рух пасажирського поїзда Allegro, який курсував між Гельсінкі та Санкт-Петербургом.
Нагадаємо, Фінляндія передасть Україні військову допомогу: 2,5 тисячі штурмових гвинтівок, 150 набоїв, 1,5 тисячі протитанкових знарядь та 70 тисяч продуктових наборів.