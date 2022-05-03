Фінська залізнична компанія VR Group розриває договори з РФ

Державна залізниця Фінляндії VR Group продає активи в Росії та розриває контракти з цією країною, повідомляє пресслужба компанії.

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VR Group повністю припинить сполучення з РФ не пізніше кінця 2022 року.

"За нашими оцінками, до кінця літа трафік зменшиться приблизно до третини від початкового рівня", - заявив виконувач обов'язків керуючого директора VR Group Топі Симола.

VR Group також продасть свої філії Container Trans Scandinavian (CTS) та Freight One Scandinavian (FOS), проводить переговори про продаж російської дочірньої компанії Finnlog.

Нагадаємо, з середи, 30 березня, Фінляндія знову здійснювала вантажні перевезення до Росії, які були припинені 27 березня.

З 28 березня 2022 року VR Group також припинила рух пасажирського поїзда Allegro, який курсував між Гельсінкі та Санкт-Петербургом.