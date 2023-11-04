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Транспорт
Дата публикации

Из Черновцов хотят запустить новые поезда: в Запорожье и не только

Укрзализныця, поезд
"Укрзализныця". Фото: Приднепровская железная дорога

Из Черновцов в 2024 году планируется запустить пассажирский поезд в Запорожье. Предварительные договоренности по этому поводу уже достигнуты.

Об этом сообщил глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк по результатам переговоров с представителями "Укрзализныци".

По его словам, поезд в Запорожье будет курсировать через Днепр.

Запаранюк рассказал, что также рассматриваются потенциальные возможности сообщения Черновцов с Ужгородом. Кроме того, координируются действия по достижению договоренностей с железной дорогой Румынии, чтобы запустить пересадочное сообщение Черновцы – Сучава – Бухарест.

Поезда из Черновцов: какие маршруты есть сейчас?

Согласно данным на сайте "Укрзализныци", из Черновцов курсируют пассажирские поезда сообщением:

  • Черновцы – Киев;
  • Черновцы – Львов;
  • Черновцы – Одесса;
  • Черновцы – Полтава;
  • Черновцы – Кременчуг.

Кроме того, с 14 ноября назначены дополнительные поезда из Черновцов до станции Рава-Русская.

А с 15 ноября в тестовом режиме начнет курсировать поезд Черновцы – Рава Русская с пересадкой до Варшавы.

Фото 2 — Из Черновцов хотят запустить новые поезда: в Запорожье и не только
Расписание движения пассажирских поездов, станция Черновцы (по состоянию на 4.11.2023). Фото: скриншот / "Укрзализныця"
Фото 3 — Из Черновцов хотят запустить новые поезда: в Запорожье и не только
Расписание движения пассажирских поездов, станция Черновцы (по состоянию на 4.11.2023). Фото: скриншот / "Укрзализныця"
Автор:
Артем Ющенко