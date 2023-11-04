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Из Черновцов хотят запустить новые поезда: в Запорожье и не только
Из Черновцов в 2024 году планируется запустить пассажирский поезд в Запорожье. Предварительные договоренности по этому поводу уже достигнуты.
Об этом сообщил глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк по результатам переговоров с представителями "Укрзализныци".
По его словам, поезд в Запорожье будет курсировать через Днепр.
Запаранюк рассказал, что также рассматриваются потенциальные возможности сообщения Черновцов с Ужгородом. Кроме того, координируются действия по достижению договоренностей с железной дорогой Румынии, чтобы запустить пересадочное сообщение Черновцы – Сучава – Бухарест.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Поезда из Черновцов: какие маршруты есть сейчас?
Согласно данным на сайте "Укрзализныци", из Черновцов курсируют пассажирские поезда сообщением:
- Черновцы – Киев;
- Черновцы – Львов;
- Черновцы – Одесса;
- Черновцы – Полтава;
- Черновцы – Кременчуг.
Кроме того, с 14 ноября назначены дополнительные поезда из Черновцов до станции Рава-Русская.
А с 15 ноября в тестовом режиме начнет курсировать поезд Черновцы – Рава Русская с пересадкой до Варшавы.