Министерство развития общин и ERA будут работать над гармонизацией украинской железной дороги с европейскими стандартами

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины и Европейское железнодорожное агентство (ERA) подписали меморандум о сотрудничестве, направленном на интеграцию украинской железной дороги в европейскую систему. Об этом сообщает Минвосстановление.

Меморандум предусматривает экспертную и техническую поддержку со стороны ERA для Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины в процессе присоединения к единому европейскому железнодорожному пространству. Стороны обязались работать над гармонизацией стандартов и нормативно-правовых актов в сфере безопасности и операционной совместимости железных дорог.

Кроме того, договоренность предполагает создание руководящего комитета, определяющего приоритеты и поэтапные планы для достижения общих целей.

"Развитие украинской железной дороги является одной из предпосылок полноценной транспортной интеграции в Европейский Союз. Фактически европейская интеграция украинской железной дороги – это один из крупнейших блоков транспортной евроинтеграции Украины. Убежден, что при поддержке ЭРА мы сможем работать вместе, чтобы адаптировать украинскую железную дорогу к европейским стандартам, как физически, так и с точки зрения нормативно-правового регулирования”, – подчеркнул заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач.

В то же время, как отметил Исполнительный директор ERA, украинская железная дорога продемонстрировала значительный героизм и эффективность в военное время, что является вдохновением для Европы.

"ERA гордится тем, что продолжает плодотворное сотрудничество с украинскими властями и выводит его на новый уровень. В прошлом мы уже достигли значительного прогресса в стратегических вопросах установления жизненно важных транспортных связей между Украиной и ЕС в кризисные времена, укрепление "Путей солидарности", технических вопросов возобновления, проектов TEN-T и многих других. речь идет о распределении грузов по видам транспорта, ведь они перевозят более 50% общего объема перевозок по железной дороге", – заявил исполнительный директор Европейского железнодорожного агентства Йозеф Доппельбауэр.

Напомним, что Украина также сотрудничает с Польшей по расширению пропускной способности железнодорожных переходов между странами.

Специалисты из обеих стран провели переговоры на пунктах пропуска Мостиска и Перемышль для определения мер, которые снизят задержки и улучшат условия для пассажиров.

Согласно планам, реализация мер потребует дальнейшего сотрудничества с пограничными и таможенными органами Польши. Также железнодорожные переходы между Польшей и Украиной включены в инвестиционные проекты для улучшения сообщения.