На границе с Польшей вышла из строя система одного пункта пропуска

В пункте пропуска "Дорогуск-Ягодин" зафиксирован частичный сбой системы таможенного оформления Республики Польша.

Стратегии роста от ПриватБанка, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy и более 90 лидеров отрасли. Киев, 12 декабря, офлайн Забронировать участие

Об этом сообщила Государственная таможенная служба.

Поэтому временно прекращена подача грузовых транспортных средств на въезд в Украину.

В то же время, оформление транспорта на выезд из Украины в Польшу через этот пункт работает в штатном режиме.

Украинские таможенные органы сообщают, что информация о возобновлении пропуска в полном объеме будет предоставлена дополнительно после устранения технических неисправностей на польской стороне.

Напомним, 4 октября в пункте пропуска на польско-украинской границе "Дорогуск-Ягодин" завершился ремонт одного весового комплекса и частичная замена дорожного покрытия.

Также добавим, что 23 ноября польские митингующие около 10.00 субботы начали блокирование движения грузовиков в пункте пропуска "Медика — Шегини" на украинско-польской границе.

По словам фермеров, они протестовали по двум причинам: несоблюдение требования сохранить уровень сельскохозяйственного налога в 2024 году на уровне 2023 года и подписание Европейским Союзом соглашения о свободной торговле с экономическим союзом государств в Южной Америке.

Тем не менее, уже вечером 24 ноября фермеры завершили блокировку пункта пропуска "Шегини — Медика".