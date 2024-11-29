На кордоні з Польщею вийшла з ладу система одного пункту пропуску

У пункті пропуску "Дорогуськ-Ягодин" зафіксовано частковий збій системи митного оформлення з боку Республіки Польща.

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Про це повідомила Державна митна служба.

Через це тимчасово припинено подачу вантажних транспортних засобів на в’їзд в Україну.

Водночас оформлення транспорту на виїзд з України до Польщі через цей пункт працює у штатному режимі.

Українські митні органи повідомляють, що інформація про відновлення пропуску в повному обсязі буде надана додатково після усунення технічних несправностей на польській стороні.

Нагадаємо, 4 жовтня у пункті пропуску на польсько-українському кордоні "Дорогуськ-Ягодин" завершився ремонт одного вагового комплексу та часткова заміна дорожнього покриття.

Також додамо, що 23 листопада польські мітингувальники близько 10:00 суботи почали блокування руху вантажівок у пункті пропуску "Медика - Шегині" на українсько-польському кордоні.

За словами фермерів, вони протестували з двох причин: невиконання вимоги зберегти рівень сільськогосподарського податку у 2024 році на рівні 2023 року та підписання Європейським Союзом угоди про вільну торгівлю з економічним союзом держав у Південній Америці.

Проте, вже ввечері 24 листопада фермери завершили блокування пункту пропуску "Шегині – Медика".