На всех автодорогах Украины отменили запреты на движение транспорта

В Украине после ненастья сняли все запреты движения транспорта на всех автодорогах. Об этом 29 ноября сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

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В ведомстве добавили, что на дорогах общего пользования обеспечен проезд, а нарушений железнодорожного сообщения нет.

Однако в результате стихии без света остаются 469 населённых пунктов в 13 областях.

В свою очередь Государственная служба по чрезвычайным ситуациям проинформировала, что с начала непогоды 26 ноября спасатели отбуксировали 1,9 тыс. транспортных средств, в том числе 33 автобуса и 33 кареты скорой помощи.

Погода в Украине: последствия снегопада

В последние дни ряд регионов Украины столкнулись с сильным снегопадом и ветром.

На ряде автодорог было перекрыто движение транспорта, некоторые рейсы общественного транспорта были отменены.

На одной из котельных в Одесской области из-за ветра упала труба высотой более 100 метров. В Одесском районе было прекращено отопление, в самом областном центре возникли перебои с водой.

По состоянию на 29 ноября из-за стихии погибли 12 человек. Еще 23 человека пострадали, среди них двое детей.