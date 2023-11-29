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На всех автодорогах Украины отменили запреты на движение транспорта
В Украине после ненастья сняли все запреты движения транспорта на всех автодорогах. Об этом 29 ноября сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.
В ведомстве добавили, что на дорогах общего пользования обеспечен проезд, а нарушений железнодорожного сообщения нет.
Однако в результате стихии без света остаются 469 населённых пунктов в 13 областях.
В свою очередь Государственная служба по чрезвычайным ситуациям проинформировала, что с начала непогоды 26 ноября спасатели отбуксировали 1,9 тыс. транспортных средств, в том числе 33 автобуса и 33 кареты скорой помощи.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Погода в Украине: последствия снегопада
В последние дни ряд регионов Украины столкнулись с сильным снегопадом и ветром.
На ряде автодорог было перекрыто движение транспорта, некоторые рейсы общественного транспорта были отменены.
На одной из котельных в Одесской области из-за ветра упала труба высотой более 100 метров. В Одесском районе было прекращено отопление, в самом областном центре возникли перебои с водой.
По состоянию на 29 ноября из-за стихии погибли 12 человек. Еще 23 человека пострадали, среди них двое детей.