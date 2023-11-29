На всіх автодорогах України скасували заборони для руху транспорту

В Україні після негоди зняли всі заборони руху транспорту на всіх автодорогах. Про це 29 листопада повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

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У відомстві додали, що на дорогах загального користування забезпечено проїзд, а порушень залізничного сполучення немає.

Однак у результаті стихії без світла залишаються 469 населених пунктів у 13 областях.

Своєю чергою Державна служба з надзвичайних ситуацій поінформувала, що від початку негоди 26 листопада рятувальники відбуксирували 1,9 тис. транспортних засобів, у тому числі 33 автобуси та 33 карети швидкої допомоги.

Погода в Україні: наслідки снігопаду

Останніми днями низка регіонів України зіткнулися з сильним снігопадом та вітром.

На низці автодоріг було перекрито рух транспорту, деякі рейси громадського транспорту скасували.

На одній із котелень на Одещині через вітер впала труба заввишки в понад 100 метрів. В Одеському районі було припинено опалення, в самому обласному центрі виникли перебої з водою.

Станом на 29 листопада, через стихію загинули 12 людей. Ще 23 особи постраждали, серед них – двоє дітей.