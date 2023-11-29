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На всіх автодорогах України скасували заборони для руху транспорту
В Україні після негоди зняли всі заборони руху транспорту на всіх автодорогах. Про це 29 листопада повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.
У відомстві додали, що на дорогах загального користування забезпечено проїзд, а порушень залізничного сполучення немає.
Однак у результаті стихії без світла залишаються 469 населених пунктів у 13 областях.
Своєю чергою Державна служба з надзвичайних ситуацій поінформувала, що від початку негоди 26 листопада рятувальники відбуксирували 1,9 тис. транспортних засобів, у тому числі 33 автобуси та 33 карети швидкої допомоги.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Погода в Україні: наслідки снігопаду
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