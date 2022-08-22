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Общественный транспорт в Киеве будет три дня курсировать по новому графику
С 22 августа и по 24 августа включительно наземный общественный транспорт в Киеве будет курсировать с 06:00 до 21:00.
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Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
"С сегодняшнего дня и до 24 августа включительно наземный общественный транспорт будет курсировать с 06:00 до 21:00", - говорится в сообщении.
В КГГА также напомнили, что столичный метрополитен в эти дни работает для перевозок пассажиров с 06:00 до 21:00.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Городские власти призывают киевлян заблаговременно планировать свои маршруты передвижения по городу!", - подчеркнули в КГГА.
Отметим, в Киеве с 22 по 25 августа запретили проведение массовых мероприятий в связи с высокой вероятностью ракетных обстрелов города российскими захватчиками на государственные праздники.