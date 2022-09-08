Очереди на границе: Украина и Польша выделили отдельный КПП для пропуска пустых фур

Украинские и польские пограничные и таможенные службы достигли договоренности об открытии пункта пропуска "Устилуг – Зосин" для выезда пустых транспортных средств, причем как польских, так и украинских.

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Об этом сообщил на своей странице в Facebook заместитель министра инфраструктуры Украины Мустафа Найем. По его словам, режим пропуска пустых грузовиков на новых условиях начнет действовать уже 9 сентября с 8:00 по киевскому времени.

"Пункт пропуска "Устилуг - Зосин" - ближайший к переезду "Ягодин - Дорогуск". Внедрение режима выезда пустого транспорта в Устилуге должно привести к сокращению очередей в "Ягодине". Надеемся, дружеский шаг украинских служб положит конец блокированию пунктов пропуска с польской стороны и поможет повысить эффективность работы фитосанитарных и ветеринарных служб Польши", - указал Найем.

Замминистра также поблагодарил Государственную пограничную и таможенную службу Украины, которые отработали соответствующие процедуры в невероятно короткие сроки.

Напомним, что 5 сентября польские водители грузовиков устроили на КПП "Ягодин" акцию протеста против того, что их после выгрузки в Украине не пропускают обратно в Польшу вне общей очереди, в которой вынуждены стоять по несколько суток и украинские водители, везущие товары на экспорт в ЕС.

Как отмечал Найем, причиной возникновения и увеличения многокилометровых очередей на польской границе в последнее время является замедление и низкая эффективность работы польских служб, проводящих фитосанитарный и ветеринарный контроль.