Онлайн-сервисы "Укрзализныци" работали со сбоем

25 апреля работе некоторых онлайн-сервисов присутствовали сбои.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

"По техническим причинам до конца суток (25 апреля) могут наблюдаться сбои в работе некоторых онлайн-сервисов железной дороги. Это касается, прежде всего, приложения, чат-ботов, портала отслеживания опозданий", - говорится в сообщении.

Сайт для покупки билетов booking.uz.gov.ua работал без сбоев, кассы были открыты, движение поездов — по расписанию.

По состоянию на 26 апреля все онлайн-сервисы "Укрзализныци" работают в штатном режиме, поезда курсируют по графику.

Несмотря на технические проблемы выполнение графика за прошедшие сутки, в основном было своевременным: 99% — на отправку; 95% - на прибытие.

Напомним, 24 апреля "Укрзализныця" в очередной раз обновила свое приложение. В частности, теперь там можно сразу оформить обратный билет. Также в приложении можно получить скидку в 10% на билеты "туда+обратно" на скоростные поезда Интерсити+, дополнительно оформлять перевозочный документ (на багаж или животных) до уже приобретенного билета.