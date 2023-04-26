Онлайн-сервіси "Укрзалізниці" зазнали збою

25 квітня роботі деяких онлайн-сервісів були присутні збої.

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

"З технічних причин до кінця доби (25 квітня) можуть спостерігатися збої в роботі деяких онлайн-сервісів залізниці. Це стосується насамперед застосунку, чат-ботів, порталу відстеження спізнень", - йдеться в повідомленні.

Сайт для придбання квитків booking.uz.gov.ua працював без збоїв, каси было відчинено, рух поїздів — чітко за розкладом.

Станом на 26 квітня усі онлайн-сервіси "Укрзалізниці" працюють у штатному режимі, поїзди курсують за графіком.

Попри технічні проблеми виконання графіка за минулу добу було здебільшого вчасним: 99% — на відправлення; 95% — на прибуття.

Нагадаємо, 24 квітня "Укрзалізниця" вчергове оновила свій застосунок. Зокрема, тепер там можна одразу оформити зворотний квиток. Також у застосунку можна отримати знижку в 10% на квитки "туди + зворотно" на швидкісні поїзди Інтерсіті+, додатково оформлювати перевізний документ (на багаж або тварин) до вже придбаного квитка.