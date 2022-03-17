По всей Польше произошел масштабный сбой в работе железной дороги

В Польше 17 марта произошел масштабный сбой в работе железной дороги в общенациональном масштабе, охвативший несколько сотен километров путей.

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Как сообщает на своей Facebook-странице компания PKP Polskie Linie Kolejowe, отвечающая за обслуживание путей и организацию железнодорожного движения, в 4 часа ночи произошел сбой в 19 местных диспетчерских пунктах.

Там предупредили о возможных длительных задержках в движении поездов, перебоях в доступе к сайту portalpasazera.pl, а также изменении маршрутов поездов или запуске альтернативного автобусного сообщения. В свою очередь в компании-производителе устройств Alstom заявили, что причиной послужила ошибка в системе управления.

"Alstom известно об ошибке форматирования времени, которая в настоящее время влияет на доступность железнодорожной сети и, следовательно, железнодорожного транспорта в Польше. Безопасности пассажиров ничего не угрожает. Мы внедрили план по восстановлению доступности устройств управления железнодорожным движением, чтобы свести к минимуму сбои, вызванные неисправностью в системах управления", — цитируют ее в PKP.

При этом, как указал в своем Twitter пресс-секретарь польского Мининфраструктуры Шимон Гуптысь, в Alstom подчеркивают, что никакой кибератаки на нее не было.

Пассажирам, купившим билет в кассе, "Польские государственные железные дороги" обещают вернуть полную стоимость билета, а возврат денег за билеты, приобретенные в электронной системе e-IC, возможен в порядке претензии. На станциях и остановках организовано информирование пассажиров о текущей ситуации.

Для организации восстановления нормального движения поездов создана специальная группа из представителей PKP Polskie Linie Kolejowe и ж/д перевозчиков, работающая в координации с Министерством инфраструктуры.

В частности, известно, что сбой коснулся пунктов Дзялдово, Гдыня, Тчев, Колушки, Краков-Главный, Варшава-Рембертув, Бяла Подляска, Чеховице-Дзедзице, Порай и Скочув. По данным на 16:00, еще предстояло восстановить работоспособность устройств в пяти диспетчерских центрах — Конин, Слупск, Мястко, Илава и Гродзиск-Мазовецкий.

Отметим при этом, что именно Польша на сегодня является главной страной-убежищем для украинцев, покинувших дома из-за российской вооруженной агрессии против Украины. По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев на 16 марта, в нее выехало уже 1,916 миллиона украинцев (общее же число беженцев оценивается в 3,169 миллиона). Проезд по железной дороге для украинцев в Польше сейчас бесплатный.