По всій Польщі стався масштабний збій у роботі залізниці

У Польщі 17 березня стався масштабний збій у роботі залізниці у загальнонаціональному масштабі, який охопив кілька сотень кілометрів колій.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Як повідомляє на своїй Facebook-сторінці компанія PKP Polskie Linie Kolejowe, яка відповідає за обслуговування колій та організацію залізничного руху, о 4 годині ночі стався збій у 19 місцевих диспетчерських пунктах.

Там попередили про можливі тривалі затримки в русі поїздів, перебоях у доступі до сайту portalpasazera.pl, а також зміну маршрутів поїздів або запуск альтернативного автобусного сполучення. У свою чергу, у компанії-виробнику пристроїв Alstom заявили, що причиною стала помилка в системі управління.

"Alstom відомо про помилку форматування часу, яка в даний час впливає на доступність залізничної мережі і, отже, залізничного транспорту в Польщі. Безпеці пасажирів нічого не загрожує. Ми впровадили план відновлення доступності пристроїв управління залізничним рухом, щоб звести до мінімуму збої, викликані несправністю у системах управління", — цитують її в PKP.

При цьому, як зазначив у своєму Twitter прес-секретар польського Мінінфраструктури Шимон Гуптись, в Alstom наголошують, що жодної кібератаки на неї не було.

Пасажирам, які купили квиток у касі, "Польські державні залізниці" обіцяють повернути повну вартість квитка, а повернення грошей за квитки, придбані в електронній системі e-IC, буде можливе в порядку претензії. На станціях та зупинках організовано інформування пасажирів про поточну ситуацію.

Для організації відновлення нормального руху поїздів створено спеціальну групу з представників PKP Polskie Linie Kolejowe та залізничних перевізників, що працює в координації з Міністерством інфраструктури.

Зокрема, відомо, що збій торкнувся пунктів Дзялдово, Гдиня, Тчев, Колушки, Краків-Головний, Варшава-Рембертов, Біла Підляська, Чеховіце-Дзедзіце, Порай та Скочув. За даними на 16:00, ще потрібно відновити працездатність пристроїв у п'яти диспетчерських центрах — Конін, Слупськ, Мястко, Ілава та Гродзіськ-Мазовецький.

Зазначимо, що саме Польща на сьогодні є головною країною-притулком для українців, які залишили домівки через російську збройну агресію проти України. За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців на 16 березня, до неї виїхало вже 1,916 мільйона українців (загальна кількість біженців оцінюється в 3,169 мільйона). Проїзд залізницею для українців у Польщі нині безкоштовний.