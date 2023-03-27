Почти по всей Германии из-за забастовки остановился транспорт: что требуют транспортники

В Германии в понедельник, 27 марта, началась масштабная предупредительная забастовка работников транспорта. Это самая большая забастовка в стране с 1992 года.

Об этом сообщает DW.

Забастовка продлится сутки и коснется работы многих видов транспорта по всей стране.

В частности, отменены практически все рейсы в аэропортах Гамбурга, Ганновера, Дортмунда, Дрездена, Дюссельдорфа, Лейпцига, Мюнхена, Нюрнберга, Франкфурта-на-Майне, Штутгарта, а также аэропорта Кельн-Бонн. Аэропорт Берлина при этом продолжает работу, но вылет самолетов в указанные выше города отменен.

Железнодорожный концерн Deutsche Bahn также сообщил об остановке движения поездов дальнего следования по всей стране. Не будет курсировать и большинство пригородных поездов, поскольку их оператор, компания DB Regio, тоже присоединилась к забастовке.

Кроме того, в семи регионах Германии не будет работать часть общественного транспорта. В масштабной забастовке примет участие и оператор автобанов Германии.

Ожидается, что в забастовке примут участие около 350 тысяч работников транспорта. Профсоюзы хотят добиться для них увеличения заработной платы.

Так, профсоюз Verdi призывает увеличить зарплату работникам на 10,5%, причем не менее 500 евро в месяц. Союз EVG выступает за повышение заработной платы работникам немецких железных дорог на 12%, но не менее чем на 650 евро в месяц.

Напомним, все рейсы в аэропорты Греции и из них были отменены 16 марта. Причиной этому стало участие диспетчеров и работников гражданской авиации в 24-часовой общенациональной забастовке из-за наиболее смертоносной железнодорожной катастрофы в истории страны.