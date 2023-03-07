Во Франции протесты привели к блокировке работы нефтеперерабатывающих заводов

Забастовка во Франции из-за планов повысить пенсионный возраст повлекла за собой массовый сбой работы различных сфер 7 марта. В частности, в стране останавливаются поезда, часть школ закрыли, а поставки топлива с нефтеперерабатывающих заводов заблокированы.

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Об этом сообщил американский телеканал CNBC.

Профсоюзы призывают президента Франции Эммануэля Макрона отменить план по повышению пенсионного возраста с 62 до 64 лет и потребовать от работников вносить взносы в общий пенсионный фонд Франции в течение 43 лет, прежде чем получать полную пенсию.

Граждане вышли на массовые протесты с требованием отказаться от пенсионной реформы. Забастовки привели к блокированию нефтеперерабатывающих заводов, что может привести к дефициту бензина.

Кроме того, государственный железнодорожный оператор SNCF предупредил пассажиров об отмене или задержке отправки поездок, а Eurostar посоветовал владельцам билетов проверить, ходит ли их поезд. Метро и некоторые рейсы из парижских аэропортов Шарля де Голля и Орли также останавливают.

В это же время протесты вспыхнули в Грузии, но там причина в пророссийском законе. Силовики стали применять против протестующих газ и водометы.

Напомним, в ноябре 2022 года профсоюзы частного и государственного секторов Греции объявили 24-часовую забастовку по всей стране. Это повлекло за собой почти полную остановку работы общественного транспорта в Афинах — столице страны.

Протестующие тогда выступали против сокращения зарплат и увольнений.