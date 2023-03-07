У Франції протести призвели до блокували роботи нафтопереробних заводів

Страйк у Франції через плани підвищити пенсійний вік спричинив масовий збій роботи різних сфер 7 березня. Зокрема, в країні зупиняються потяги, частину шкіл закрили, а поставки палива з нафтопереробних заводів заблоковані.

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Про це повідомив американський телеканал CNBC.

Профспілки закликають президента Франції Еммануеля Макрона скасувати план щодо підвищення пенсійного віку з 62 до 64 років і вимагати від працівників вносити внески в спільний пенсійний фонд Франції протягом 43 років, перш ніж отримувати повну пенсію.

Громадяни вийшли на масові протести з вимогою відмовитися від пенсійної реформи. Страйки призвели до блокування нафтопереробних заводів, що може призвести до дефіциту бензину.

Крім того, державний залізничний оператор SNCF попередив пасажирів про скасування або затримку відправлення поїздок, а Eurostar порадив власникам квитків перевірити, чи ходить їхній поїзд. Метро також зупиняють, а також деякі рейси з паризьких аеропортів Шарля де Голля та Орлі.

В цей же час протести спалахнули в Грузії, але там причина в проросійському законі. Силовики почали застосовувати проти протестувальників газ та водомети.

Нагадаємо, в листопаді 2022 року профспілки приватного та державного секторів Греції оголосили 24-годинний страйк по всій країні. Це спричинило майже повну зупинку роботи громадського транспорту в Афінах — столиці країни.

Протестувальники тоді виступали проти скорочення зарплат та звільнень.