Майже по всій Німеччині через страйк зупинився транспорт: що вимагають транспортники

У Німеччині в понеділок, 27 березня, розпочався масштабний попереджувальний страйк працівників транспорту. Це найбільший страйк в країні з 1992 року.

Про це повідомляє DW.

Страйк триватиме добу і торкнеться роботи багатьох видів транспорту по всій країні.

Зокрема, скасовано практично всі рейси в аеропортах Гамбурга, Ганновера, Дортмунда, Дрездена, Дюссельдорфа, Лейпцига, Мюнхена, Нюрнберга, Франкфурта-на-Майні, Штутгарта, а також аеропорту Кельн-Бонн. Аеропорт Берліна при цьому продовжує роботу, але виліт літаків у зазначені вище міста скасовано.

Залізничний концерн Deutsche Bahn також повідомив про зупинку руху потягів далекого прямування в усій країні. Не курсуватиме і більшість приміських поїздів, оскільки їхній оператор, компанія DB Regio, також приєдналася до страйку.

Крім того, у семи регіонах Німеччини скасовано рух частини громадського транспорту. У масштабному страйку візьме участь і оператор автобанів Німеччини.

Очікується, що в страйку візьмуть участь близько 350 тисяч працівників транспорту. Профспілки хочуть домогтися для них збільшення заробітної плати.

Так, профспілка Verdi закликає збільшити зарплату працівникам на 10,5%, причому не менше ніж на 500 євро на місяць. Союз EVG виступає за підвищення заробітної плати працівникам німецьких залізниць на 12%, але не менше ніж на 650 євро на місяць.

Нагадаємо, всі рейси в аеропорти Греції та з них були скасовані 16 березня. Причиною цьому стала участь диспетчерів і працівників цивільної авіації у 24-годинному загальнонаціональному страйку через найбільшсмертоносну залізничну катастрофу в історії країни.