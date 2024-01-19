Основной подъезд к Чернигову со стороны Киева перекрыли на три месяца

С 20 января и по 1 мая будет приостановлено движение по временному автомобильному мосту в Чернигове через реку Десна в направлении Киева. Об этом сообщили в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Объездной маршрут, по которому автомобили смогут двигаться в направлении Киева и обратно, проходит через объездную Чернигова от Павловки до села Ягодное.

Движение по мосту через Десну на этом участке было открыто в апреле 2023 года, благодаря чему в областной центр снова стало можно проехать из Киева по трассе Е95, что занимает около двух часов.

Мост через Десну в направлении центра города был разрушен российскими авиабомбами в марте 2022 года. Летом движение им было восстановлено с помощью понтонной переправы.

Как сообщало в декабре Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины, строительство нового моста в этом месте продолжается: строители тогда завершили надвигание нижней ветки металлической пролетной конструкции. Новый мост будет длиннее предыдущего на 56 метров, его длина составит 628 м.

Также мост будет иметь четыре полосы движения, а не две. Стоимость строительства нового моста составит 4,8 миллиарда гривен. Завершить строительные работы планируется до конца 2024 года.