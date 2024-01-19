Під'їзд зі сторони Києва: на Чернігівщині тимчасово закриють міст через Десну

З 20 січня і до 1 травня буде припинено рух тимчасовим автомобільним мостом до Чернігова через річку Десна у напрямку Києва.

Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Об’їзний маршрут, по якому автомобілі зможуть рухатися в напрямку Києва та назад проходить через об'їзну Чернігова від Павлівки до села Ягідне.

Міст через Десну був зруйнований російськими авіабомбами у березні 2022 року. Влітку рух відновили за допомогою понтонної переправи.

10 квітня біля Чернігова відкрили рух транспорту мостом через річку Десна, завдяки чому до обласного центру можна проїхати з Києва трасою Е95, що займає близько двох годин. Проте, для проїзду по мосту вантажним транспортним засобам були встановлені певні обмеження.

Як повідомляє Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України, будівництво нового мосту триває, а будівельники завершили насування нижньої гілки металевої прогонової конструкції. Зазначається, що новий міст буде довшим за попередній на 56 метрів і його довжина складатиме 628 м. Також міст матиме чотири смуги руху, а не дві.

Заступник начальника Служби відновлення та розвитку інфраструктури Чернігівщини Володимир Боровик розповів, що вартість будівництва нового мосту становитиме 4,8 мільярда гривень.

Завершити роботи з будівництва нового мосту через Десну мають кінця 2024 року.