Поезда задерживаются из-за обледенения сети

"Укрзализныця" предупреждает, что из-за снегопадов 8 поездов задерживаются.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

"Апрельские снегопады? Бывает и такое, железная дорога должна быть готова ко всему. 67 наших поездов следуют по расписанию во все уголки страны, впрочем, из-за обледенения контактной сети на Львовской железной дороге 8 поездов опаздывают на 30 мин и более", - говорится в сообщении.

Задерживаются следующие рейсы:

№715/716 Перемышль — Киев (+2 ч 17 мин);

№113/114 Харьков — Львов (+1 ч 55 мин);

№55/56 Киев-Пасс. - Ивано-Франковск (+45 мин);

№129/130 Ворохта - Кременчуг (+39 мин);

№149/150 Черновцы — Полтава-Юг. (+39 мин);

№59/60 Киев-Пасс. - Чоп (+34 мин);

№5/6 Запорожье - Ясиня (+32 мин);

№49/50 Киев-Пасс. - Трускавец (+30 мин).

"Укрзализныця" советует пассажирам, которые едут на опаздывающем поезде и имеют впереди пересадку, известить проводника, стюарда или позвонить на горячую линию 0-800-503-111.

Напомним, " Укрзализныця" планирует запустить ряд дополнительных поездов к Пасхе и майским праздникам.