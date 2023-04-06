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Транспорт
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Поїзди затримуються через обледеніння мережі

Укрзалізниця, логотип

“Укрзалізниця” попереджає, що через снігопади 8 поїздів затримуються.

Про це повідомила пресслужба УЗ.  

"Квітневі снігопади? Буває і таке, залізниця має бути готова до всього. 67 наших поїздів прямують за розкладом в усі куточки країни, втім, через обледеніння контактної мережі на Львівській залізниці 8 поїздів наздоганяють спізнення в 30 хв та більше", - йдеться в повідомленні.

Затримуються наступні рейси:

  • №715/716 Перемишль — Київ (+2 год 17 хв); 
  • №113/114 Харків — Львів (+1 год 55 хв); 
  • №55/56 Київ-Пас. — Івано-Франківськ (+45 хв); 
  • №129/130 Ворохта — Кременчук (+39 хв); 
  • №149/150 Чернівці — Полтава-Півд. (+39 хв); 
  • №59/60 Київ-Пас. — Чоп (+34 хв); 
  • №5/6 Запоріжжя — Ясіня (+32 хв); 
  • №49/50 Київ-Пас. — Трускавець (+30 хв).

"Укрзалізниця" радить пасажирам, які їдуть поїздом, що спізнюється, і мають попереду пересадку,  сповістити провідника, стюарда або подзвонити на гарячу лінію 0-800-503-111.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" планує запустити низку додаткових поїздів до Великодня й травневих свят.