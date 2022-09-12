Польша откроет недостроенный водный путь

Канал Вислинской косы должен быть открыт в годовщину советского нападения на Польшу в 1939 году. Правительство будет использовать канал как символ отказа страны от зависимости от России.

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Новый водный канал, соединяющий Вислинский залив с Гданьским заливом, должен быть открыт 17 сентября, хотя он еще не достроен.

Об этом сообщает Euractiv.

С запуском канала Польша порвет с доминированием России в регионе, настаивает правительство. Корабли получат доступ ко всем портам Вислинского залива и морскому порту в Эльблонге, а новые возможности для развития откроются для Эльблонга, Вармии и всей Восточной Польши.

"Благодаря перекопке Вислинской косы Польша получит водный путь, соединяющий Вислинский залив с Балтийским морем и независящий от России. Канал обеспечит безопасность и суверенитет Польши", — говорится в заявлении правительства.

Однако открытие недостроенного водного пути представляет опасность для судов, которые будут его использовать. Организаторы церемонии открытия уже нашли капитана, который первым пересечет канал на барже Zodiak II.

"Такой демонстрационный переход сопряжен с риском имиджевой катастрофы, если баржа, плывущая по немаркированному маршруту, сядет на мель", — сказал капитан с 20-летним стажем Даниэль Котур.

Общая длина водного пути от Гданьского залива через Вислинский залив до Эльблонга составляет почти 23 км. Канал и весь фарватер будут иметь глубину 5 м.

Напомним, что по просьбе польской стороны, Украина готова рассмотреть возможность экспорта угля и электричества в Польшу.