Канал Віслінської коси має бути відкрито у річницю радянського нападу на Польщу у 1939 році. Уряд використовуватиме канал як символ відмови від залежності від Росії.

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Новий водний канал, що з'єднує Віслинський затоку з Гданською затокою, має бути відкритий 17 вересня, хоча він ще не добудований.

Про це повідомляє Euractiv.

Із запуском каналу Польща розірве з домінуванням Росії в регіоні, наполягає уряд. Кораблі отримають доступ до всіх портів Віслинського затоки та морського порту в Ельблонзі, а нові можливості для розвитку відкриються для Ельблонгу, Вармії та всієї Східної Польщі.

"Завдяки перекопу Віслінської коси Польща отримає водну колію, що з'єднує Віслінський затоку з Балтійським морем і незалежний від Росії. Канал забезпечить безпеку та суверенітет Польщі", — йдеться у заяві уряду.

Однак відкриття недобудованого водного шляху становить небезпеку для суден, які його використовуватимуть. Організатори церемонії відкриття вже знайшли капітана, який першим перетне канал на баржі Zodiak II.

"Такий демонстраційний перехід пов'язаний з ризиком іміджевої катастрофи, якщо баржа, що пливе немаркованим маршрутом, сяде на мілину", - сказав капітан з 20-річним стажем Даніель Котур.

Загальна довжина водного шляху від Гданської затоки через Віслинську затоку до Ельблонгу становить майже 23 км. Канал та весь фарватер матимуть глибину 5 м.

Нагадаємо, що на прохання польської сторони Україна готова розглянути можливість експорту вугілля та електрики до Польщі.