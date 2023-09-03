Прокат электросамокатов Bolt появился в еще одном облцентре на западе Украины

Компания Bolt активировала с 1 сентября услугу аренды электросамокатов в Ровно, говорится в ее сообщении. В стоимость проката входит плата за разблокировку в сумме 9 гривен, а также оплата за минуту пользования, установленная в этом городе в размере 2,9 гривны.

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Чтобы воспользоваться самокатом, нужно загрузить приложение Bolt в App Store или Google Play, перейти в нем в режим электросамокатов, найти самокат через приложение Bolt или прямо на улице, после чего отсканировать QR-код на самокате, чтобы его разблокировать.

После окончания поездки нужно припарковать самокат так, чтобы он не мешал движению пешеходов, поднять транспортное средство и поставить его на красную подножку, после чего сфотографировать, чтобы завершить поездку.

Как отметил руководитель направления по развитию проката электросамокатов Bolt в Украине Антон Милка, в целях безопасности поездок перед первой поездкой пользователь проходит соответствующий инструктаж.

"Мы развиваем сервис проката электросамокатов, несмотря на непредсказуемость ситуации и другие вызовы, связанные с военным временем. Электросамокаты стали символом мобильности и свободы передвижения, и для нас важно, чтобы этим удобным и экологичным видом транспорта пользовались в разных уголках Украины", - прокомментировал он.

Напомним, что ранее Bolt неоднократно упоминал в своих сообщениях Ровно как город, где доступны его услуги: однако следует отметить, что кроме сервиса электросамокатов, компания занимается курьерской доставкой еды и продуктов, а также услугами вызова автомобилей и каршеринга.

Сегодня она работает во всех областных центрах на подконтрольной Украине территории, кроме Херсона, а также в Кривом Роге, Белой Церкви, Кременчуге, Мукачево, Дрогобыче, Каменце-Подольском и Трускавце. В частности, с 25 августа прокат самокатов Bolt заработал в Ужгороде.