Прокат електросамокатів Bolt з'явився у ще одному облцентрі на заході України

Компанія Bolt активувала з 1 вересня послугу оренди електросамокатів у Рівному, ідеться в її повідомленні. У вартість прокату входить плата за розблокування в сумі 9 гривень, а також оплата за хвилину користування, яка в цьому місті встановлена у розмірі 2,9 гривні.

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Аби скористатися самокатом, треба завантажити додаток Bolt в App Store або Google Play перейти у ньому в режим електросамокатів, знайти самокат через додаток Bolt або прямо на вулиці, після чого відсканувати QR-код на самокаті, аби його розблокувати.

Після закінчення поїздки потрібно припаркувати самокат так, щоб він не заважав руху пішоходів, підняти транспортний засіб та поставити його на червону підніжку, після чого сфотографувати, аби щоб завершити поїздку.

Як зазначив керівник напряму з розвитку прокату електросамокатів Bolt в Україні Антон Мілка, задля безпеки поїздок перед першою поїздкою користувач проходить відповідний інструктаж.

"Ми розвиваємо сервіс прокату електросамокатів, незважаючи на непередбачуваність ситуації та інші виклики, пов’язані з воєнним часом. Електросамокати стали символом мобільності та свободи пересування, і для нас важливо, щоб цим зручним та екологічним видом транспорту користувалися в різних куточках України", - прокоментував він.

Нагадаємо при цьому, що раніше Bolt неодноразово згадував у своїх повідомленнях Рівне як місто, де доступні його послуги: однак слід зазначити, що окрім сервісу електросамокатів, компанія займається кур'єрською доставкою їжі та продуктів, а також послугами виклику автомобілів та каршерінґу.

На сьогодні вона працює в усіх обласних центрах на підконтрольній Україні території, окрім Херсону, а також в Кривому Розі, Білій Церкві, Кременчуці, Мукачеві, Дрогобичі, Кам’янці-Подільському та Трускавці. Зокрема, з 25 серпня, прокат самокатів Bolt запрацював в Ужгороді.