Самые опасные дороги Украины: как ДТП влияют на жизнь и экономику страны

Украинские дороги продолжают оставаться опасными для водителей и пешеходов, а аварии на них ежегодно наносят миллиардные экономические потери. Аналитики отмечают, что несколько магистралей имеют особо высокие показатели ДТП с пострадавшими, что сигнализирует о необходимости комплексных мер по повышению безопасности движения.

О том, какие факторы делают дороги в Украине рисковыми и какой экономический эффект создает, читайте в материале Delo.ua.​

Три самых опасных трассы Украины наносят экономический удар почти на миллиард гривен

По последним данным, лидерами по количеству ДТП с пострадавшими стали три ключевых маршрута. Больше всего аварий зафиксировано на:

M-06 "Киев — Чоп" — 292 ДТП с пострадавшими;

— M-30 "Стрый — Умань — Днепр - Изварино" — 291 ДТП;

M-03 "Киев — Харьков — Довжанский" — 156 ДТП.

Чтобы оценить экономические потери, можно использовать методику, применяемую Всемирным банком и украинскими экспертами: средние социально-экономические потери на одного пострадавшего в ДТП в Украине — примерно 1,3 млн грн . Эта сумма включает:

прямые расходы на медицинскую помощь и лечение;

утрату трудоспособности и доходов;

психологические и социальные последствия;

повреждение транспортных средств;

косвенные расходы для государства и бизнеса.

Соответственно, только на этих трассах экономика страны ежегодно теряет примерно 960 млн грн., а главное — человеческие жизни и здоровье, ценность которых не измерить никакими расчетами.

Эксперты отмечают, что эти цифры отражают только прямые затраты. Реальные потери для экономики могут быть значительно выше, если учитывать пробки, простои грузового транспорта и косвенные последствия для бизнеса.

Общий социально-экономический эффект аварии

По оценкам Всемирного банка, ежегодные потери Украины из-за ДТП составляют около $4,5 млрд, что составляет около 3,4% ВВП страны.

Основными причинами аварий остаются превышение скорости, опасное маневрирование и нарушение правил проезда перекрестков.

В 2025 году только в первой половине года зарегистрировано более 1 300 погибших и почти 13 900 травмированных, при этом каждая 25 авария с пострадавшими произошла из-за управления транспортом в состоянии опьянения.

Основные факторы риска

Превышение скорости остается ключевым фактором смертности на дорогах: почти 40% аварий с погибшими и травмированными в 2024 году произошли именно по этой причине.

По оценкам экспертов, уровень смертности на украинских дорогах почти в пять раз выше, чем в ЕС, что объясняется более слабой инфраструктурой, недостаточным контролем и более низкой культурой вождения.

Особую опасность представляет управление в состоянии опьянения. В 2024 году полиция составила 65 702 протокола на нетрезвых водителей, что лишь чуть больше, чем в 2023 году, но на 6% превышает уровень 2021 года. Наибольшее количество таких нарушений зафиксировано в Киеве, Днепропетровской и Одесской областях.

Погода и блекауты: новые факторы аварий

Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими пешеходами существенно возросло из-за проблем с освещением и неблагоприятных погодных условий, отмечает Алексей Белошицкий, первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции.

"Блекауты и отсутствие уличного освещения, низкая видимость пешеходов в темной одежде, неблагоприятные погодные условия и автомобили на летней резине - все это вместе дает негативный эффект", — отметил Белошицкий.

По его словам, сравнение двух периодов 2024 наглядно демонстрирует влияние короткого светового дня и отключений электроэнергии на безопасность движения. Так, в период с 15 октября по 25 ноября на дорогах Украины зафиксировано 1074 ДТП с участием пешеходов, что на 30% больше, чем за аналогичный предыдущий период с 3 сентября по 14 октября.

Число погибших в этих авариях увеличилось почти на 46%, до 172 человек, а травмированных - на 27%, до 997 человек. "Простыми словами: аварий с участием пешеходов увеличилось почти на треть, а смертей - почти в полтора раза", — подчеркнул Белошицкий.

Он призывает водителей и пешеходов быть внимательными: "По каждой цифре — человеческая жизнь или здоровье. Это ситуации, которых можно избежать. Будьте внимательны и осторожны, берегите себя и своих близких — дорога не прощает ошибок".

