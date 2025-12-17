Найнебезпечніші дороги України: як ДТП впливають на життя та економіку країни

Українські дороги продовжують залишатися небезпечними для водіїв і пішоходів, а аварії на них щорічно спричиняють мільярдні економічні втрати. Аналітики відзначають, що кілька магістралей мають особливо високі показники ДТП з постраждалими, що сигналізує про потребу у комплексних заходах з підвищення безпеки руху.

Про те, які фактори роблять дороги в Україні ризиковими та який економічний ефект це створює, читайте в матеріалі Delo.ua.

Три найнебезпечніші траси України завдають економічного удару на майже мільярд гривень

Національні магістралі України не лише залишаються небезпечними для водіїв, а й завдають значних соціально-економічних втрат. За останніми даними, лідерами за кількістю ДТП із потерпілими стали три ключові маршрути.

Найбільше аварій зафіксовано на:

M‑06 "Київ — Чоп" — 292 ДТП із потерпілими;

M‑30 "Стрий — Умань — Дніпро — Ізварине" — 291 ДТП;

M‑03 "Київ — Харків — Довжанський" — 156 ДТП.

Щоб оцінити економічні втрати, можна використати методику, яку застосовує Світовий банк та українські експерти: середні соціально-економічні втрати на одного потерпілого в ДТП в Україні — приблизно 1,3 млн грн. Ця сума включає:

прямі витрати на медичну допомогу та лікування;

втрату працездатності та доходів;

психологічні та соціальні наслідки;

пошкодження транспортних засобів;

непрямі витрати для держави та бізнесу.

Відповідно, лише на цих трасах економіка країни щорічно втрачає приблизно 960 млн грн, а головне — людські життя та здоров’я, цінність яких не виміряти жодними розрахунками.

Експерти наголошують, що ці цифри відображають лише прямі витрати. Реальні втрати для економіки можуть бути значно вищими, якщо враховувати затори, простої вантажного транспорту та непрямі наслідки для бізнесу.

Загальний соціально-економічний ефект аварії

За оцінками Світового банку, щорічні втрати України через ДТП сягають приблизно $4,5 млрд, що становить близько 3,4% ВВП країни.

Основними причинами аварій залишаються перевищення швидкості, небезпечне маневрування та порушення правил проїзду перехресть.

У 2025 році лише в першій половині року зареєстровано понад 1 300 загиблих та майже 13 900 травмованих, при цьому кожна 25-та аварія з постраждалими трапилася через керування транспортом у стані сп’яніння.

Основні фактори ризику

Перевищення швидкості залишається ключовим фактором смертності на дорогах: майже 40% аварій із загиблими та травмованими у 2024 році сталися саме з цієї причини.

За оцінками експертів, рівень смертності на українських дорогах майже у п’ять разів вищий, ніж у ЄС, що пояснюється слабшою інфраструктурою, недостатнім контролем та нижчою культурою водіння.

Особливу небезпеку становить керування у стані сп’яніння. У 2024 році поліція склала 65 702 протоколи на нетверезих водіїв, що лише трохи більше, ніж у 2023 році, але на 6% перевищує рівень 2021 року. Найбільшу кількість таких порушень зафіксовано у Києві, Дніпропетровській та Одеській областях.

Погода та блекаути: нові фактори аварій

Кількість дорожньо-транспортних пригод із постраждалими пішоходами суттєво зросла через проблеми з освітленням та несприятливі погодні умови, наголошує Олексій Білошицький, перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції.

"Блекаути та відсутність вуличного освітлення, низька видимість пішоходів у темному одязі, несприятливі погодні умови та автівки на літній гумі — усе це разом дає негативний ефект", — зазначив Білошицький.

За його словами, порівняння двох періодів 2024 року наочно демонструє вплив короткого світлового дня та відключень електроенергії на безпеку руху. Так, у період із 15 жовтня до 25 листопада на дорогах України зафіксовано 1 074 ДТП за участю пішоходів, що на 30% більше, ніж за аналогічний попередній період із 3 вересня до 14 жовтня.

Кількість загиблих у цих аваріях збільшилася майже на 46%, до 172 осіб, а травмованих — на 27%, до 997 осіб. "Простими словами: аварій за участю пішоходів побільшало майже на третину, а смертей — майже в півтора раза", — підкреслив Білошицький.

Він закликає водіїв і пішоходів бути уважними: "За кожною цифрою — людське життя чи здоров’я. Це ситуації, яких можна було б уникнути. Будьте уважні й обережні, бережіть себе та своїх близьких — дорога не пробачає помилок".

