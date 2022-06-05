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Сколько денег и времени понадобится на восстановление дорог, разрушенных из-за боевых действий
В "Укравтодоре" подсчитали, что для восстановления разрушенных из-за боевых действий дорог Украине понадобится до четырех лет. Об этом заявил первый заместитель председателя "Укравтодора" Андрей Ивко в эфире телемарафона.
В общей сложности, по словам Ивко, российские военные полностью разрушили 24 тысячи километров дорог и 302 искусственных сооружения. В настоящее время в Украине уже расчистили почти тысячу километров дорог и обустроили 40 временных сооружений и объездов.
На восстановление разрушенных оккупантами дорог Украине придется выделить не меньше 900 млрд гривен.
"Мы считаем, что было бы верно привлекать на это восстановление замороженные российские деньги", – добавил Ивко.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Отметим, что в ГСЧС заявили, что разминирование украинских территорий, в том числе дорог, может длиться от 5 до 10 лет. На данный момент общее количество мин, кассетных элементов и специально установленных взрывных устройств составляет около 10% всех обнаруженных и обезвреженных взрывоопасных предметов.