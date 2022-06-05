Скільки грошей та часу знадобиться на відновлення доріг, зруйнованих через бойові дії

В "Укравтодорі" підрахували, що для відновлення зруйнованих через бойові дії доріг Україні знадобиться до чотирьох років. Про це заявив перший заступник голови "Укравтодору" Андрій Івко в ефірі телемарафону.

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Загалом, за словами Івка, російські військові повністю зруйнували 24 тисячі кілометрів доріг та 302 штучні споруди. Наразі в Україні вже розчистили майже тисячу кілометрів доріг та облаштували 40 тимчасових споруд та об'їздів.

На відновлення зруйнованих окупантами доріг Україні доведеться виділити щонайменше 900 млрд гривень.

"Ми вважаємо, що було б правильно залучати на це відновлення заморожені російські гроші", – додав Івко.

Зазначимо, що у ДСНС заявили, що розмінування українських територій, зокрема доріг, може тривати від 5 до 10 років. На даний момент загальна кількість мін, касетних елементів та спеціально встановлених вибухових пристроїв становить близько 10% усіх виявлених та знешкоджених вибухонебезпечних предметів.