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Скільки грошей та часу знадобиться на відновлення доріг, зруйнованих через бойові дії
В "Укравтодорі" підрахували, що для відновлення зруйнованих через бойові дії доріг Україні знадобиться до чотирьох років. Про це заявив перший заступник голови "Укравтодору" Андрій Івко в ефірі телемарафону.
Загалом, за словами Івка, російські військові повністю зруйнували 24 тисячі кілометрів доріг та 302 штучні споруди. Наразі в Україні вже розчистили майже тисячу кілометрів доріг та облаштували 40 тимчасових споруд та об'їздів.
На відновлення зруйнованих окупантами доріг Україні доведеться виділити щонайменше 900 млрд гривень.
"Ми вважаємо, що було б правильно залучати на це відновлення заморожені російські гроші", – додав Івко.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Зазначимо, що у ДСНС заявили, що розмінування українських територій, зокрема доріг, може тривати від 5 до 10 років. На даний момент загальна кількість мін, касетних елементів та спеціально встановлених вибухових пристроїв становить близько 10% усіх виявлених та знешкоджених вибухонебезпечних предметів.