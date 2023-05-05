SkyUp разворачивает деятельность в Европе: мальтийская "дочка" получила разрешения на полеты

Украинская авиакомпания SkyUp сообщает, что зарегистрированная ею на Мальте компания SkyUp MT получила сертификат эксплуатанта (AOC), сертификат CAMO (Continuing airworthiness management organisation) и лицензию на выполнение рейсов (AOL).

Как говорится в сообщении перевозчика, это позволит ему эффективно выполнять контракты на условиях "мокрого" лизинга, а в перспективе также открывать регулярные рейсы из Европы.

"Бренд SkyUp с украинским ДНК становится международным. Мы одни из первых, кто это сделал в истории украинской авиации. Для нас это означает открытие новых возможностей и масштабирование бизнеса. Но наша амбициозная цель — показать всему миру, что украинские бренды могут конкурировать с европейскими, а в перспективе признаваться лучшими в Европе и мире благодаря особому сервису", – заявили в компании.

Сейчас новая авиакомпания уже зарегистрировала первый самолет — Boeing 737-800, получивший регистрационный знак 9H-SAU. Это самолет 2011 выпуска с комплектацией салона на 189 мест. По заказу авиакомпании в нем была произведена модификация – установлены современные комфортабельные кресла Geven. Кроме того, воздушное судно оборудовано винглетами, которые помогают экономить топливо.

Ранее этот самолет был частью флота SkyUp Airlines и имеет надпись The Power of Freedom, нанесенную в рамках партнерства с фандрейзинговой платформой Ubited24. Как указывает перевозчик, поскольку судно будет работать на европейских рейсах, это позволит привлечь больше внимания к помощи Украины.

Напомним, что под украинской регистрацией у этого самолета был бортовой код UR-SQM. В августе прошлого года он стал первым пополнением украинского авиапарка с начала полномасштабной войны с Россией.

"Украинский бренд SkyUp, который за пять лет работы изменил отечественную гражданскую авиацию, теперь доступен и в странах ЕС. Команда SkyUp MT искренне благодарна Директорату гражданской авиации Мальты за профессиональный подход, открытость и возможность полноценно работать на рынке Евросоюза", - отметил гендиректор SkyUp и ответственный менеджер SkyUp MT Дмитрий Сероухов.

Как прокомментировал гендиректор Директората гражданской авиации Мальты Чарльз Пэйс, в его стране рады приветствовать SkyUp, которая продемонстрировала чрезвычайную целеустремленность и амбициозность в течение многих месяцев обсуждений и рассмотрения заявки.

До конца 2023 года SkyUp MT планирует получить дополнительные самолеты, которые уже будут не из флота украинской SkyUp, а поступят по новым контрактам. О последующих шагах развертывания деятельности SkyUp MT в Европе в компании обещают сообщать и далее.