SkyUp розгортає діяльність в Європі: мальтійська "дочка" отримала дозволи на польоти

Українська авіакомпанія SkyUp повідомляє, що зареєстрована нею на Мальті компанія SkyUp MT отримала сертифікат експлуатанта (AOC), сертифікат CAMO (Continuing airworthiness management organisation) та ліцензію на виконання рейсів (AOL).

Як ідеться в повідомленні перевізника, це дозволить йому ефективно виконувати контракти на умовах "мокрого" лізингу, а в перспективі також і відкривати регулярні рейси з Європи.

"Бренд SkyUp з українським ДНК стає міжнародним. Ми одні з перших, хто це зробив в історії українською авіаціїї. Для нас це означає відкриття нових можливостей та масштабування бізнесу. Але наша амбітна мета — показати всьому світові, що українські бренди можуть конкурувати з європейськими, а в перспективі визнаватися кращими в Європі та світі завдяки особливому сервісу", - заявили в компанії.

Наразі нова авіакомпанія вже зареєструвала перший літак — Boeing 737-800, що отримав реєстраційний знак 9H-SAU. Це літак 2011 року випуску з комплектацією салону на 189 місць. На замовлення авіакомпанії в ньому була проведена модифікація — встановлені сучасні комфортабельні крісла Geven. Крім того, повітряне судно обладнане вінглетами, які допомагають заощаджувати пальне.

Раніше цей літак був частиною флоту SkyUp Airlines і має напис The Power of Freedom, нанесений у рамках партнерства з фандрейзинговою платформою Ubited24. Як вказує перевізник, оскільки судно буде працювати на європейських рейсах, це дозволить привернути більше уваги до допомоги Україні.

Нагадаємо, що під українською реєстрацією цей літак мав бортовий код UR-SQM. У серпні минулого року він став першим поповненням українського авіапарку з початку повномасштабної війни з Росією.

"Український бренд SkyUp, що за п’ять років роботи змінив вітчизняну цивільну авіацію, тепер доступний і в країнах ЄС. Команда SkyUp MT щиро вдячна Директорату цивільної авіації Мальти за професійний підхід, відкритість та надану можливість повноцінно працювати на ринку Євросоюзу", - зазначив гендиректор SkyUp та відповідальний менеджер SkyUp MT Дмитро Сєроухов.

Як прокоментував гендиректор Директорату цивільної авіації Мальти Чарльз Пейс, в його країні раді вітати SkyUp, яка продемонструвала надзвичайні спрямованість та амбітність протягом багатьох місяців обговорень і розгляду заявки.

До кінця 2023 року SkyUp MT планує отримати додаткові літаки, які вже будуть не з флоту української SkyUp, а надійдуть за новими контрактами. Про подальші кроки розгортання діяльності SkyUp MT у Європі в компанії обіцяють повідомляти й надалі.