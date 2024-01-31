Соединит ЕС с Молдовой и Украиной. Кишинев подписал соглашение с ЕИБ о строительстве автомагистрали

Во вторник Молдова подписала соглашение с Европейским инвестиционным банком по обеспечению финансирования автомагистрали Яссы-Унгены-Кишинев-Одесса, что стало первым шагом к строительству того, что должно стать жизненно важным коридором для сообщения Молдовы с ЕС.

Обирайте найкращі банки, страхові компанії, МФО та платіжні системи! До 15 лютого беріть участь у онлайн голосуванні рейтингу “ТопФінанс” та визначте своїх фаворитів разом з Delo.ua та журналом “ТОП100: рейтинг найбільших” Проголосувати

Об этом пишет Euractiv.

Данное соглашение обеспечивает финансирование предварительного технико-экономического обоснования и технико-экономического обоснования, необходимых для проекта строительства автомагистрали.

По словам Министра инфраструктуры и регионального развития Молдовы, Андрея Спину автомагистраль Унгены-Кишинев-Одесса соединит экономические и промышленные центры трех стран, будет способствовать развитию торговли, экономики и социальной сферы, а также поможет приблизить Молдову к ЕС на инфраструктурном уровне.

Что касается предварительного технико-экономического обоснования, он сказал, что оно должно быть завершено к 2024 году, а предварительное технико-экономическое обоснование планируется завершить до конца 2025 года.

Он также говорил о задержке с началом этих исследований, выражая неотложность власти вернуть утраченное время.

Он отметил необходимость быстро продвигаться к следующим этапам, включая проектирование, определение ресурсов, тендеры и инициирование проекта.

Добавим, что ЕИБ банк выделил кредит для Молдовы на €41,2 млн для усовершенствования внутренних транспортных путей страны, в частности железнодорожного сообщения. Этот кредит будет дополнен грантом от ЕС на сумму €12 млн, которые будут использованы для развития коридоров солидарности на границах с Украиной.

При этом Украине ЕИБ передал почти 100 млн евро, которые будут использованы для реконструкции примерно 200 объектов в 18 областях Украины, в частности в районах, близких к линии фронта, и на недавно освободившихся территориях.

Источник фото: ua.depositphotos.com